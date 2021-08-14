"Пари Сен-Жермен" одержал вторую победу на старте чемпионата Франции

ТАСС, 14 августа. "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 обыграл "Страсбур" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мауро Икарди (3-я минута), Килиан Мбаппе (25), Юлиан Дракслер (27) и Пабло Сарабия (86). У проигравших отличились Кевин Гамейро (53) и Людовик Аджорк (64). На 81-й минуте с поля за две желтые карточки был удален защитник "Страсбура" Александр Джику.

Перед началом встречи на стадионе состоялась презентация новичков парижского клуба - вратаря Джанлуиджи Доннарумы, защитников Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, полузащитника Джорджиньо Вейналдума и нападающего Лионеля Месси. Рамос, Месси и Доннарума не попали в заявку на матч. Также в состав не вошли полузащитники Анхель Ди Мария, Марко Верратти и нападающий Неймар.

ПСЖ выигрывал чемпионат Франции в шести из последних восьми сезонов. Действующим чемпионом является "Лилль", который ранее в матче второго тура проиграл "Ницце" со счетом 0:4.

ПСЖ одержал вторую победу в двух матчах, "Страсбур" потерпел второе поражение. В следующем туре ПСЖ 20 августа на выезде сыграет с "Брестом". "Страсбур" 22 августа примет "Труа".