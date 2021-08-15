Два гола Бензема помогли "Реалу" обыграть "Алавес" на старте чемпионата Испании

ТАСС, 15 августа. Мадридский "Реал" со счетом 4:1 на выезде победил "Алавес" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Карим Бензема (48-я и 62-я минуты), Начо (56) и Винисиус Жуниор (90+2). У проигравших отличился Хоселу (65).

"Реал" провел первый официальный матч под руководством Карло Анчелотти, который по окончании прошлого сезона сменил на посту главного тренера Зинедина Зидана. Ранее итальянский специалист возглавлял мадридскую команду с 2013 по 2015 год, выиграв с ней Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавлял английский "Эвертон", также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

Во втором туре "Реал" 22 августа на выезде сыграет с "Леванте", "Алавес" днем ранее примет "Мальорку".

В других субботних матчах чемпионата Испании "Кадис" сыграл вничью с "Леванте" (1:1), с таким же счетом закончился матч между "Мальоркой" и "Бетисом". "Осасуна" и "Эспаньол" голов друг другу не забили.