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ATP

Даниил Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Торонто

Второй ракетке мира потребовалось меньше часа, чтобы в полуфинале разобраться с американцем Джоном Изнером
Даниил Медведев EPA-EFE/WARREN TODA
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/WARREN TODA

ТАСС, 15 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в канадском Торонто.

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Встреча продолжалась менее часа и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В финале россиянин сыграет с американцем Райли Опелкой (32-й в рейтинге ATP), матч состоится в воскресенье, начало - 23:00 мск.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема россиянин дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021). Медведев в пятый раз вышел в финал турнира серии "Мастерс" (три победы, одно поражение в решающих матчах).

Изнеру 36 лет, он располагается на 30-й строчке мирового рейтинга, на его счету 16 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Соревнования проходят на покрытии "хард". В турнире также участвовали россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба проиграли в третьем круге) и Аслан Карацев (уступил во втором раунде).

Среди россиян "Мастерс" в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м победителем стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.

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ATPМедведев, Даниил СергеевичХачанов, Карен Абгарович
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