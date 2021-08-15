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Мировой футбол

Диего Коста продолжит карьеру в бразильском "Атлетико Минейро"

Нападающий был без клуба с декабря, когда покинул мадридский "Атлетико"

ТАСС, 15 августа. Нападающий Диего Коста подписал контракт с бразильским футбольным клубом "Атлетико Минейро". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Условия соглашения с 32-летним форвардом не разглашаются. По информации бразильских СМИ, контракт рассчитан до декабря 2022 года.

Коста находился в статусе свободного агента с декабря, когда по личным причинам покинул мадридский "Атлетико". Коста представлял испанский клуб в общей сложности на протяжении семи сезонов, став с ним чемпионом и обладателем Кубка Испании, дважды победителем Лиги Европы и трижды - Суперкубка УЕФА. Еще один раз он выходил в финал Лиги чемпионов. Также он играл за португальскую "Брагу", испанские "Сельту", "Альбасете", "Вальядолид", "Райо Вальекано" и английский "Челси", с которым дважды стал чемпионом страны. Натурализованный бразилец Коста провел за сборную Испании 24 матча, забил 10 мячей.

"Атлетико Минейро" лидирует в чемпионате Бразилии после 16 матчей.

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