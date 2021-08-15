Вторая ракетка мира Осака пожертвует призовые с предстоящего турнира пострадавшим в Гаити

ТАСС, 15 августа. Японская теннисистка Наоми Осака направит призовые за турнир в Цинциннати (штат Огайо, США) на ликвидацию последствий землетрясения в Гаити и помощь пострадавшим. Об этом спортсменка написала в Twitter.

"Больно наблюдать за тем, что происходит в Гаити. Мы не должны бездействовать. На следующей неделе я приму участие в турнире и отдам призовые на помощь Гаити. Я знаю, что кровь наших предков сильна, мы продолжим идти вперед", - написала Осака, чей отец - уроженец Гаити, а мать - японка.

Турнир в Цинциннати, относящийся к категории "Премьер" Женской теннисной ассоциации (WTA), пройдет 16-22 августа, призовой фонд - $1,8 млн. Осака стартует со второго раунда. 23-летняя японка занимает второе место в рейтинге WTA, она является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Погибли по меньшей мере 304 человека. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.