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Футбол в России

"Спартак" продлил контракт с капитаном команды Джикией

Новое соглашение с футболистом рассчитано на три года
Георгий Джикия Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Георгий Джикия
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Контракт с футболистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт игрока со "Спартаком" действовал до конца сезона-2021/22.

13 августа "Спартак" объявил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым до 2026 года. По словам генерального директора "Спартака" Евгения Мележикова, на следующей неделе будут вестись переговоры о продлении соглашения с французским защитником Самюэлем Жиго.

Джикии 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 30 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. За сборную России он провел 36 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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