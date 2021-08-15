"Спартак" продлил контракт с капитаном команды Джикией

Контракт с футболистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт игрока со "Спартаком" действовал до конца сезона-2021/22.

ТАСС, 15 августа. Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Джикия – наш капитан! ⚪️ И игрок «Спартака» как минимум ещё на 3 года #Джикия2024 ✅ pic.twitter.com/Uwcg8W8ps1

13 августа "Спартак" объявил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым до 2026 года. По словам генерального директора "Спартака" Евгения Мележикова, на следующей неделе будут вестись переговоры о продлении соглашения с французским защитником Самюэлем Жиго.

Джикии 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 30 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. За сборную России он провел 36 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.