Футболист "Зенита" Малком считает одноклубника Азмуна настоящим феноменом

ТАСС, 15 августа. Иранский футболист петербургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" Сердар Азмун является настоящим феноменом. Такое мнение высказал бразильский нападающий сине-бело-голубых Малком, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

"Азмун - первоклассный нападающий, который много забивает и делает это с удивительной легкостью, - сказал Малком. - Настоящий феномен! Что касается его пожелания [стать чемпионом мира], надеюсь, оно сбудется!"

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе петербуржцев иранец трижды становился чемпионом России. Азмун выигрывал Кубок России и два раза - суперкубок страны. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах РПЛ и забил четыре гола.

Малкому 24 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе клуба бразилец дважды выигрывал чемпионат России, один раз - кубок страны, и два раза - суперкубок. В Токио Малком стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

После первых трех туров "Зенит", набравший девять очков, располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. В воскресенье петербуржцы в гостях сыграют с московским "Локомотивом".