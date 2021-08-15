Футболист "Зенита" Малком заявил, что готов сыграть с "Локомотивом"

ТАСС, 15 августа. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком готов сыграть в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом он сообщил телеканалу "Матч ТВ".

Малком пропустил первые три матча "Зенита" в сезоне-2021/22 чемпионата России, так как находился в расположении сборной Бразилии на Олимпийских играх в Токио. Бразильская команда стала победителем олимпийского турнира, футболист "Зенита" забил победный гол в финальной встрече. Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

"Я чувствую, что полностью готов - и физически, и эмоционально, - заявил Малком. - Теперь все зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!"

После трех туров "Зенит", набравший девять очков, располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" с семью очками в активе занимает четвертое место.

Малкому 24 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе клуба бразилец дважды выиграл чемпионат России, один раз - кубок, два раза - суперкубок страны.