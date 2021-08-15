Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер

ТАСС, 15 августа. Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской "Баварии", за которую выступал Мюллер.
Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.— FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021
Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist.
В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.
За "Баварию" форвард играл с 1964 по 1979 год. В составе клуба он провел 607 матчей во всех турнирах, в которых забил 566 голов. Ему также принадлежит рекорд чемпионата Германии по количеству забитых мячей (365), он семь раз становился лучшим бомбардиром турнира. С "Баварией" Мюллер четырежды выигрывал чемпионат Германии, четырежды становился обладателем кубка страны, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и один раз - в Кубке обладателей кубков.
В составе сборной ФРГ Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финальном матче против команды Нидерландов (2:1). В 1972 году дубль Мюллера позволил немцам обыграть сборную СССР в финале чемпионата Европы (3:0). С 68 голами в 62 матчах он занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, больше него забил только чемпион мира 2014 года Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх).
В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку года.