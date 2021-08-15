В FIDE считают, что основные правила шахмат должны оставаться неизменными

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация шахмат (FIDE) считает, что основные правила вида спорта должны оставаться неизменными. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе FIDE.

Ранее издание The Sunday Times ("Санди таймс") сообщило, что представители Королевского колледжа Лондона и Нью-йоркского университета предложили позволять игрокам с черными фигурами ходить два раза подряд в начале партии.

"Регулярно в шахматах появляются различные предложения, включая увеличение размера доски, добавление новых фигур, запрет рокировки, изменение порядка ходов. FIDE придерживается последовательной позиции, что основные правила шахмат, на которых воспитывались и приобщались к нашей мудрой игре сотни миллионов ее поклонников, должны оставаться неизменными. Отметим, что некоторые изменения происходят с шахматным инвентарем, так, с появлением электронных шахматных часов появилась возможность добавлять время игрокам за сделанные ходы. При этом сами правила шахмат изменению не подлежат", - заявили в FIDE.

В пресс-службе организации также отметили, что развитие компьютеров внесло две правки в порядок игры, но не в основные правила: "Во-первых, было отменено так называемое "откладывание партии", когда она доигрывалась на следующий день, ибо с помощью компьютеров игроки могли все проанализировать. Это изменение состоялось примерно 25-30 лет назад. Во-вторых, в шахматах было правило, что если в течение 50 ходов не ходила ни одна пешка и не была съедена ни одна фигура, то результат партии признавался ничьей".

"Компьютер доказал, что для некоторых позиций число ходов должно быть больше, и их увеличили до 75. Однако это все внешние изменения, сами правила игры всегда оставалась прежними", - добавили в FIDE.