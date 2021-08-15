Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба не включен в стартовый состав команды на матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Стартовый состав опубликовала пресс-служба "Зенита".

Стартовый состав "Зенита": вратарь - Михаил Кержаков; защитники - Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой; полузащитники - Вилмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин; нападающие - Малком, Сердар Азмун. В заявку на матч не попал новичок "Зенита" Клаудиньо.

Стартовый состав "Локомотива": вратарь - Гилерме; защитники - Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Пабло, Станислав Магкеев; полузащитники - Мацей Рыбус, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов; нападающие - Федор Смолов, Зе Луиш, Франсуа Камано.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и начнется в 17:30 мск.