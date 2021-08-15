{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Встреча начнется в 17:30 мск

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба не включен в стартовый состав команды на матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Стартовый состав опубликовала пресс-служба "Зенита".

Стартовый состав "Зенита": вратарь - Михаил Кержаков; защитники - Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой; полузащитники - Вилмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин; нападающие - Малком, Сердар Азмун. В заявку на матч не попал новичок "Зенита" Клаудиньо.

Стартовый состав "Локомотива": вратарь - Гилерме; защитники - Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Пабло, Станислав Магкеев; полузащитники - Мацей Рыбус, Даниил Куликов, Рифат Жемалетдинов; нападающие - Федор Смолов, Зе Луиш, Франсуа Камано.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена" в Москве и начнется в 17:30 мск.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
ЧМ-2022 по футболу
Стала известна дата объявления состава сборной России на первые матчи при Карпине
Список будет представлен 16 августа
Стала известна дата объявления состава сборной России на первые матчи при Карпине
Читать полностью