Семак рассказал, почему Дзюба не вошел в стартовый состав "Зенита" на матч с "Локомотивом"

ТАСС, 15 августа. Нападающий Артем Дзюба не попал в основной состав петербургского "Зенита" на матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива", так как на данный момент его конкуренты готовы к игре лучше. Об этом рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

"Локомотив" принимает "Зенит" на "РЖД-Арене", счет на данный момент 0:0, идет первый тайм. Дзюба впервые в сезоне остался на скамейке запасных.

"Каждая игра - отдельно взятая история. Многое произошло и у нас, и у "Локомотива", этот матч будет сыгран с чистого листа, - сказал Семак. - Что касается двух позиций, которые у нас есть в атакующем построении, и Сердар Азмун, и Александр Ерохин забивают много, демонстрируют хорошую игру. Дзюба остается важным игроком для нашей команды. Ситуация такова, что игроки, которые выходят сейчас, чуть лучше готовы именно на этих позициях, все может измениться в следующем матче".

Дзюбе 32 года, лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ в текущем сезоне провел три матча и не отметился результативными действиями.