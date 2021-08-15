"Спартак-2" обыграл "Аланию" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги

ТАСС, 15 августа. Московский клуб "Спартак-2" дома обыграл владикавказскую "Аланию" со счетом 3:2 в матче шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" голы забили Степан Мельников (7-я минута), Владислав Шитов (12) и Артем Воропаев (90). У "Алании" отличились Давид Кобесов (51) и Ислам Машуков (61).

"Спартак-2" занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав десять очков в шести матчах. "Алания" располагается на девятой строчке, имея также десять очков в активе, но уступая московской команде по личным встречам.

Ранее в воскресенье томская "Томь" дома обыграла тольяттинский "Акрон" со счетом 2:1.

В следующем туре 20 августа "Спартак-2" в гостях сыграет с ивановским "Текстильщиком". Днем позднее "Алания" в Москве встретится с "Велесом".