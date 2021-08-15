Россиянки заняли третье место в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Бразилии со счетом 4:1 в матче третьего тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Турнир завершился в воскресенье в Москве.

В составе российской команды отличились Анна Акылбаева (9-я минута), Яна Зубилова (12), Глафира Бажанова (19) и Анна Чернякова (22). У бразильянок гол забила Летиция Паис (18).

В первом туре российские футболистки в дополнительное время обыграли команду США со счетом 2:1, во втором проиграли испанкам (3:4).

Сборная России заняла третье место в турнирной таблице, набрав пять очков. Победу в турнире ранее гарантировали бразильянки (6 очков), второй стала команда Испании (6), уступившая сборной Бразилии в первом туре. Замкнули таблицу американки, которые очков не набрали.

Женский Межконтинентальный кубок проводился впервые. Лучшим бомбардиром турнира стала Чернякова, которая забила четыре мяча. Лучшим вратарем признана Акылбаева. Самым ценным игроком стала бразильянка Барбара Колодетти, которая на клубном уровне представляет петербургскую "Звезду".

Мужская российская команда трижды выигрывала Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015) и делит первое место по количеству побед на турнире с бразильцами. С 19 по 29 августа в Москве пройдет мужской чемпионат мира по пляжному футболу.