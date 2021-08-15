Семак объяснил, почему Дзюба так поздно вышел на поле в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Артем Дзюба вышел на поле в матче с "Локомотивом" так поздно, поскольку нужно было сбалансировать оборонительные редуты. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:1. Дзюба вышел на поле на 88-й минуте.

"Первый тайм был непростой, тягучий, во втором, несмотря на удаление, играли лучше. Создали несколько хороших моментов, забили, но обидный пенальти не позволил нам победить, - сказал Семак. - Ребята молодцы, я доволен игрой команды и самоотдачей. По схеме, в которой мы вышли, было два атакующих игрока, [Сердар] Азмун и [Александр] Ерохин играли результативно [в начале сезона], поэтому выбор пал на них".

"Что касается поздних замен, то нам нужно было много обороняться, нужны были игроки, которые сбалансировали бы наши оборонительные редуты. [Андрей] Мостовой и Дзюба вышли позже, потому что они более атакующие игроки", - добавил он.

Тренер считает, что в эпизоде, где была показана первая желтая карточка полузащитнику петербуржцев Далеру Кузяеву, можно было дать предупреждение игроку "Локомотива". Позднее Кузяев получил вторую желтую и покинул поле. "В эпизоде с первой карточкой можно было показать желтую как Кузяеву, так и в обратную сторону. У экспертно-судейской комиссии есть много пищи для размышлений, но о судействе либо хорошо, либо ничего, сегодня ничего о нем говорить не хочется", - сказал Семак.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Уфой" 21 августа.