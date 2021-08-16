Kyodo: сборная Афганистана планирует отказаться от участия в токийской Паралимпиаде

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Сборная Афганистана намерена отказаться от участия в предстоящих Паралимпийских играх в Токио в связи с происходящим в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в Международном паралимпийском комитете (МПК).

"В рамках нынешней тяжелой ситуации у афганских паралимпийцев нет возможности посетить Токио", - заявил представитель МПК.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.