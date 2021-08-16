ЦСКА не планирует расставаться с футболистом Фуксом

ТАСС, 16 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на бразильского защитника Бруно Фукса и не думает о том, чтобы расставаться с ним. Об этом заявил руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян, чей комментарий приводит телеканал "Матч ТВ" .

Ранее журналист телеканала TV Galicia Виктор Лопес сообщил о желании испанской "Сельты" арендовать Фукса с правом выкупа. Также он сообщил, что главный тренер клуба из Виго Эдуардо Коудет, который работал с Фуксом в бразильском "Интернасьонале", уже обсудил с игроком возможный переход.

"ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться. В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение. Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения", - сказал Мовсесьян.

Фуксу 22 года, он перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Бразилец провел 12 минут в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (3:0) в прошлом сезоне и покинул поле из-за травмы. В составе сборной Бразилии Фукс стал чемпионом Олимпийских игр в Токио, на турнире защитник не провел ни одной игры.