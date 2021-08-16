Белорусская легкоатлетка Тимановская приняла участие в соревнованиях в Польше

ВАРШАВА, 16 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вступившая в конфликт с руководством белорусской делегации на Олимпиаде в Токио и переехавшая в Польшу, в воскресенье приняла участие в соревнованиях имени Вецлава Маняка, которые прошли в польском Щецине.

Тимановская выступила в забегах на двух дистанциях - 100 и 200 метров. Из опубликованного на сайте Польского союза легкой атлетики протокола соревнований следует, что она заняла в этих забегах третьи места и в итоге стала второй в двоеборье. В протоколах спортсменка фигурирует как представитель Белоруссии.

"Сегодня было важно только вернуться и бежать. Но это было нелегко, потому что я не тренировалась три недели, - сказала Тимановская в интервью Польскому телевидению. - Надеюсь, я и дальше смогу выступать".

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Спортсменка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и что она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.