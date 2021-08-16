В оргкомитете "Токио-2020" назвали прискорбным нападение паралимпийца на сотрудника отеля

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто в понедельник сообщил журналистам, что считает прискорбным нападение приехавшего в Японию грузинского паралимпийца на сотрудника местного отеля.

"Полиция изучает обстоятельства произошедшего, и мы ждем результатов. В любом случае я считаю прискорбным подобный поступок паралимпийца, - сказал Муто. - Мы намерены предпринять подходящие меры в связи с этим инцидентом, обсудив его обстоятельства с представителями Международного паралимпийского комитета".

Ранее агентство Kyodo сообщило о задержании полицией члена сборной Грузии по дзюдо, который толкнул сотрудника охраны отеля в Токио, в результате чего тот получил серьезные травмы. Имя паралимпийца не приводится, однако, по данным телеканала NHK, речь идет о 34-летнем Звиаде Гогочури, который завоевал в 2016 году золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг. Ожидается, что он будет лишен аккредитации за свой поступок.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.