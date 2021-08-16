Чернышенко поручил провести кампанию за право принять форум "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил министерству спорта разработать критерии и организовать заявочную кампанию среди субъектов России на право проведения международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в будущем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в сентябре в Казани. В заседании приняли участие помощник президента Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители Минтранса, Минздрава, Минцифры, Минкультуры, МИДа, Минпросвещения, Минфина, Минпромторга, МВД, ФМБА, Олимпийского и Паралимпийского комитетов. В ходе заседания вице-премьер поручил Минспорту разработать критерии и обеспечить проведение заявочной кампании среди субъектов России на право проведения форума в дальнейшем. Оргкомитет рассмотрел и утвердил деловую программу и план мероприятий по подготовке и проведению форума.

"На площадке форума "Россия - спортивная держава" ожидается до 2,5 тыс. гостей и участников, а с учетом организаторов, персонала и жителей Казани, которые посетят форум, до 5 тыс. человек, поэтому основная задача организаторов обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, - сказал Чернышенко. - Сегодня мы констатируем высокий уровень подготовки. Задействованы сотни волонтеров, подготовлена программа гостеприимства. В форуме примут участие руководители международных и российских спортивных федераций, выдающиеся спортсмены, эксперты, главы субъектов, насыщенная деловая программа включает в себя большое количество мероприятий по самым актуальным вопросам развития спорта в России и в мире".

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября. Форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента России. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.