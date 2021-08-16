Заседание КДК РФС по итогам матчей четвертого тура чемпионата России состоится 18 августа

ТАСС, 16 августа. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матчей четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 18 августа. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

14 и 15 августа состоялись семь игр четвертого тура. На выходных московский "Спартак" дома обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0), "Нижний Новгород" на своем поле уступил "Уфе" (1:2), "Ростов" дома потерпел поражение от ЦСКА (1:3), "Ахмат" в Грозном победил столичное "Динамо" (2:1), "Локомотив" и "Зенит" в Москве сыграли вничью (1:1), с таким же счетом завершилась игра казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов", а "Краснодар" дома одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (3:2). Заключительный матч тура, "Сочи" - "Химки", состоится в понедельник, игра начнется в 19:00 мск.

"Заседание пройдет в среду. Вопросы касаются нарушения санитарного регламента, социальной дистанции, масочного режима, скандирования в матчах, где были зрители, выходов за пределы технической зоны главных тренеров и их помощников", - сказал Григорьянц.