Гилерме заявил, что рад снова оказаться в сборной России по футболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме рад снова оказаться в составе сборной России по футболу. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был объявлен в понедельник. Гилерме не был включен в состав команды на прошедший чемпионат Европы. Последний раз он выходил на поле в составе сборной России 18 ноября прошлого года в заключительной встрече Лиги наций против команды Сербии (0:5).

"Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие", - написал Гилерме.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).