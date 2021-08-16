Тренер надеется, что российские борцы заявят о себе на молодежном чемпионате мира

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Старший тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Абдусалам Гадисов выразил надежду, что российские спортсмены завоют медали на чемпионате мира в Уфе и заявят о себе. Основными конкурентами для них являются сборные Азербайджана, Ирана, Турции и США, сообщил он ТАСС в понедельник.

"На молодежный чемпионат мира приехала молодежь, которая будет заявлять о себе, мы тоже привезли такую команду, и отсюда, можно сказать, начинается их путь, если выиграют первенство мира, их уже будут узнавать", - сообщил Гадисов.

При этом сборная России ежегодно обновляется примерно на 80%, это делается специально, чтобы как можно больше борцов прошли через сборную и переходили во взрослый чемпионат в статусе призеров или участников мировых первенств, отметил тренер. Молодые спортсмены получают указания тренерского штаба сборной, который просматривает все схватки на телевизорах, установленных в разминочной зоне для спортсменов. "Приехали личные тренеры борцов, тренеры, ответственные за весовые категории, они каждого соперника смотрят, разбирают, и совместно мы даем спортсменам рекомендации, с каким тактическим планом нужно выходить на схватки, какие приемы нужно применять", - добавил Гадисов.

Среди сильнейших команд он выделил Иран, Азербайджан, Турцию, Грузию и США. Примерно такой же расклад сил отметил технический директор молодежной сборной Турции по вольной борьбе Русан Четин, выделив серьезную конкуренцию среди спортсменов. Он также высоко оценил организацию мероприятия.

Уфа принимает чемпионат мира по борьбе среди кадетов и юниоров. Соревнования по вольной борьбе проходят с 16 по 18 августа, в них участвуют сборные 39 стран, в каждой команде по 10 спортсменов. Далее чемпионат продолжится женской борьбой - с 18 по 20 августа и греко-римской борьбой - с 20 по 22 августа.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске.