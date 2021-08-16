Гендиректор "Локомотива" Леонченко прокомментировал вызов в сборную Смолова и Гилерме

ТАСС, 16 августа. Футболисты московского "Локомотива" Федор Смолов и Маринато Гилерме своей игрой убедили тренерский штаб сборной России, что достойны вызова в национальную команду на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной, в который попал 31 футболист, в том числе игроки "Локомотива" Смолов, Гилерме, Станислав Магкеев, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. Магкеев впервые получил вызов в сборную.

"Мы всегда рады вызову наших игроков в национальную команду, - заявил Леонченко. - Смолов и Гилерме играми за "Локомотив" убедили тренерский состав, что они достойны возвращения в сборную России. Баринов и Жемалетдинов опять в составе команды, желаем им проявить себя с самой лучшей стороны, выйти на лидирующие роли. Отдельные поздравления Магкееву, первый вызов в национальную команду - это всегда большое событие в карьере любого игрока".

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).