Борец Мамедов назвал неудобным стиль иранского соперника на юниорском чемпионате мира

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов назвал неудобным стиль иранца Саидхассана Эбадимермети, которого он победил в полуфинале юниорского чемпионата мира в Уфе в весовой категории до 65 кг. Об этом он рассказал журналистам.

Мамедов одержал победу со счетом 14:8.

"Первый период я проиграл 0-5, во втором периоде собрался и выиграл досрочно, - рассказал Мамедов. - Эта схватка так тяжело началась, он меня выталкивал, стиль у них немного непонятный, рука снизу и непривычно. Редко встречался с такими соперниками, до этого только один раз боролся с таким борцом".

Во вторник в финале Мамедов встретится с Зираддином Байрамовым из Азербайджана. "Посмотрю схватки соперника, что он делает, его сильные стороны, и постараюсь выиграть", - отметил борец, отвечая на вопрос о том, как он будет настраиваться к финальному выступлению.

Уфа принимает чемпионат мира по борьбе среди кадетов и юниоров. Соревнования по вольной борьбе проходят с 16 по 18 августа, в них участвуют сборные 39 стран, в каждой команде по 10 спортсменов. Далее чемпионат продолжится женской борьбой - с 18 по 20 августа и греко-римской борьбой - с 20 по 22 августа.