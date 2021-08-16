Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий

ТАСС, 16 августа. Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, советский легкоатлет Владимир Голубничий умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической федерации.

Сообщается, что бывший спортсмен скончался в украинском городе Сумы, где родился и прожил всю жизнь.

Голубничий принимал участие в пяти Олимпиадах. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр.

В 2012 году Голубничий в числе 24 легкоатлетов был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был основан в Барселоне по случаю празднования 100-летия данной организации.