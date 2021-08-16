Эстонский велогонщик Таарамяэ стал победителем третьего этапа "Вуэльты"

ТАСС, 16 августа. Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки "Вуэльта".

Таарамяэ преодолел дистанцию в 202,8 км за 5 часов 16 минут 57 секунд. Второе место занял американец Джозеф Домбровски из UAE Team Emirates, отставший на 21 секунду, третье - француз Кенни Элиссонд из Trek-Segafredo, проигравший 36 секунд. Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 25-м (+2.17), Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил этап на 75-м месте (+6.26).

В общем зачете после трех этапов лидирует Таарамяэ, время которого составляет 9 часов 25 минут 44 секунды. Вторым идет Элиссонд (+0.25), третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, уступающий 30 секунд. Власов располагается на 12-й строчке (+1.13), Сиваков занимает 75-е место (+6.45).

Четвертый этап веломногодневки состоится во вторник, его протяженность составит 163,9 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.