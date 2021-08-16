Лыжник Клебо заявил, что не выступит на Олимпиаде, если будет существовать риск заражения

ТАСС, 16 августа. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не примет участия в Олимпийских играх в Пекине, если будет существовать риск заражения коронавирусной инфекцией. Комментарий спортсмена приводит норвежское издание VG.

"Я очень надеюсь, что условия на Олимпиаде будут строгими, - заявил Клебо. - Самое худшее, что может произойти - это заражение спортсменов, тогда все закончится. Если я пойму, что на Олимпийских играх есть риск [заражения], то я не буду участвовать".

Клебо 24 года, на Олимпийских играх 2018 года он выиграл три золотые медали. Норвежец также является шестикратным чемпионом мира (2019, 2021) и обладателем бронзовой медали мирового первенства (2017).

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.