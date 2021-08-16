Карпин: сборная России будет играть с командой Хорватии в смелый футбол

ТАСС, 16 августа. Сборная России сыграет в предстоящем отборочном матче к чемпионату мира 2022 года с командой Хорватии в смелый футбол. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России, в который попал 31 футболист,

"Будем играть в смелый футбол. Против этих футболистов можно играть в смелый футбол, задумки есть, и их надо будет претворять. Для меня это лучшие футболисты России, а там будут лучшие футболисты Хорватии. Мы не сильнее никого в нашей группе, но мы и не слабее никого", - сказал Карпин.

В то же время тренер отметил, что команда будет перестраивать свою игру в зависимости от соперника. "Будем обращать внимание на соперника в зависимости от игровой схемы. Будем пытаться играть в тот футбол, который мне хотелось бы видеть", - добавил он.

Россияне сыграют со сборной Хорватии 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники", начало - 21:45 мск. После этого команда проведет встречи со сборными Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).