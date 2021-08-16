Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира серии "Премьер" в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в матче первого круга теннисного турнира серии "Премьер" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой, посеянной на турнире под девятым номером.

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. 9 августа Касаткина в финале турнира WTA в Сан-Хосе проиграла американке Даниэль Коллинз (3:6, 7:6 (12:10), 1:6).

Крейчиковой 25 лет, в мировом рейтинге она занимает десятое место. В нынешнем сезоне чешская теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Франции и завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в парном разряде, выступая с Катериной Синяковой.

Турнир в Цинциннати относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет более $1,8 млн.