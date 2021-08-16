В "Миннесоте" заявили о прогрессе в переговорах с хоккеистом Капризовым о новом контракте

В прошлом сезоне Капризов в регулярном чемпионате НХЛ забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). 24-летний Форвард получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона НХЛ. Его соглашение с "Миннесотой" истекло по окончании сезона-2020/21. Ранее источник ТАСС сообщил, что россиянина не устроило предлагаемое клубом восьмилетнее соглашение.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" продвинулся вперед в переговорах с российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Билл Герин, комментарий которого приводит журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в Twitter.

"Дела идут достаточно хорошо, мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Герин.

Генменеджер рассказал, что находится в постоянном контакте с агентом российского хоккеиста и новое соглашение с Капризовым будет более длительным, чем со швейцарским нападающим Кевином Фиалой. В понедельник "Миннесота" объявила о подписании нового соглашения с Фиалой сроком на один сезон.

10 августа журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов заключил предварительное соглашение с московским ЦСКА, действие которого начинается 1 сентября. "Это не мое решение. Меня это не волнует", - отметил Герин.

В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.