В "Миннесоте" заявили о прогрессе в переговорах с хоккеистом Капризовым о новом контракте

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" продвинулся вперед в переговорах с российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Билл Герин, комментарий которого приводит журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в Twitter.
В прошлом сезоне Капризов в регулярном чемпионате НХЛ забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). 24-летний Форвард получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона НХЛ. Его соглашение с "Миннесотой" истекло по окончании сезона-2020/21. Ранее источник ТАСС сообщил, что россиянина не устроило предлагаемое клубом восьмилетнее соглашение.
Guerin says "things are going well enough" with Kaprizov and "we continue to move forward." Says there has been constant communication with Kaprizov's agent. Said it will be a longer deal than Fiala.— Michael Russo (@RussoHockey) August 16, 2021
On KHL threat: "It's not my decision. Doesn't bother me at all."
"Дела идут достаточно хорошо, мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Герин.
Генменеджер рассказал, что находится в постоянном контакте с агентом российского хоккеиста и новое соглашение с Капризовым будет более длительным, чем со швейцарским нападающим Кевином Фиалой. В понедельник "Миннесота" объявила о подписании нового соглашения с Фиалой сроком на один сезон.
10 августа журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Капризов заключил предварительное соглашение с московским ЦСКА, действие которого начинается 1 сентября. "Это не мое решение. Меня это не волнует", - отметил Герин.
В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.