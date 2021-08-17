Александрова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати из-за проблем с визой

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Брэди, посеянной на турнире под 13-м номером. Во втором круге американка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Александровой 26 лет, она располагается на 35-й строчке мирового рейтинга и является победительницей одного турнира под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Брэди 26 лет, она занимает 14-е место в мировом рейтинге. На счету американки один титул под эгидой WTA. На Открытом чемпионате Австралии 2021 года она дошла до финала, где уступила японке Наоми Осаке (4:6, 3:6).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок в Цинциннати побеждали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). Призовой фонд составляет более $1,8 млн.