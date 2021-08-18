Песок и бисиклеты. Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Матчи в пляжном футболе состоят из трех периодов по 12 минут чистого времени, то есть при каждой остановке игры отсчет времени не ведется. Между периодами есть трехминутный перерыв. Размер поля составляет от 35 до 37 метров в длину и от 26 до 28 метров в ширину. Граница штрафной площади проходит в девяти метрах от линии ворот, причем по ширине она ограничена боковыми линиями поля. Ворота имеют высоту 2,2 метра и ширину 5,5 метра. В отличие от обычного футбола, в пляжном варианте вратарь имеет право брать мяч в руки после паса от игрока своей команды, однако нельзя делать это два раза подряд. Мяч имеет ту же форму и размер, что и обычный футбольный, но легче, его масса колеблется между 400 и 440 граммами.

В стартовый состав команды входят четыре полевых игрока и один вратарь, на скамейке запасных находятся еще семь футболистов — количество замен во время игры не ограничено. Согласно регламенту турнира, если игрок был удален, команда остается в меньшинстве на две минуты. Получивший красную карточку футболист пропускает следующий матч, так же, как и тот, кто был предупрежден в двух встречах подряд. Перед четвертьфиналом все предупреждения сгорают.

Во время штрафного удара сопернику запрещается ставить стенку перед воротами. Удар идет по прямой без сопротивления, на исполнение штрафного отводится четыре секунды после свистка арбитра. При этом штрафной может пробить только тот игрок, на котором сфолили. Если он не готов этого сделать из-за травмы, бьет заменивший его футболист. Встречу обслуживают два арбитра, которые имеют одинаковые полномочия, в список судей чемпионата мира вошел россиянин Роман Борисов.

Согласно правилам, с футболистом, который подбросил мяч для того, чтобы исполнить бисиклету (удар через себя), нельзя вступать в борьбу, поэтому нападающие иногда пытаются найти такой контакт, чтобы заработать штрафной или пенальти.