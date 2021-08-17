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Футбол в Италии

Футболист Абрахам подписал контракт с "Ромой" до 2026 года

Ранее нападающий выступал за "Челси"
Тэмми Абрахам EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Тэмми Абрахам
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 17 августа. Английский нападающий Тэмми Абрахам покинул лондонский "Челси" и стал игроком итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римлян.

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Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера форварда составила €40 млн.

Ранее летом в "Рому" перешли португальский голкипер Руй Патрисиу, ранее выступавший за английский "Вулверхэмптон", и нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, который до этого играл за итальянский клуб "Дженоа", куда в прошлом году перешел из российского "Ростова".

Абрахаму 23 года, он является воспитанником "Челси". В составе лондонского клуба он стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне Абрахам сыграл 32 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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