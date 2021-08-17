Аджоев: Хлусевич и Степанов сделают все, чтобы принести пользу молодежной сборной России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Защитники "Арсенала" Даниил Хлусевич и Данил Степанов сделают все возможное, чтобы принести пользу молодежной сборной России по футболу. Об этом ТАСС рассказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

Оба игрока попали в состав молодежной сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы 2023 года против команд Испании на выезде (3 сентября) и Мальты в Химках (7 сентября).

"Мы рады этой новости, очень рады за ребят. Всегда приятно, когда игроки тульского "Арсенала" получают вызов в сборную - будь то первая команда или молодежка, - сказал Аджоев. - Значит, эти игроки заслуживают этого и достойны. Безусловно, и Хлусевичу, и Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но уже сейчас они обладают необходимым опытом, они качественные футболисты".

"Можно быть уверенными, что ребята будут стараться и сделают все, чтобы принести максимальную пользу молодежной сборной в предстоящих матчах против Испании и Мальты", - добавил он.

Сборная России выступает в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии.