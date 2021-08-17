Три тысячи зрителей допустят на финальные поединки чемпионата Европы по ММА в Казани

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Три тысячи зрителей смогут посмотреть финальные поединки чемпионата и первенства Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Казани. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Зрители будут допущены в течение нескольких дней. Мы ожидаем более 3 000 человек на финальных поединках. Будет свободный вход. Мы стараемся максимально сделать так, чтобы наш спорт был доступен для спортсменов, для зрителей. Мы ставим ставки на популяризацию", - сказал Габдуллин.

С 16 по 20 августа в Казани проходит открытый чемпионат и первенство Европы по ММА. Это первый постпандемийный турнир объединенной Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) на континенте.

В турнире примут участие 252 спортсмена (164 - взрослые, 88 - юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Первые дни чемпионата будут закрытыми для зрителей. Любители спорта смогут посмотреть бои онлайн на странице платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России "ВКонтакте".

После слияния IMMAF со Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает первое место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом.