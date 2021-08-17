Борец Багавудинов рассказал, за счет чего победил в финале юниорского чемпионата мира

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Российский борец Рамазан Багавудинов, выигравший золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров в Уфе, попросил помощи Всевышнего. Об этом он рассказал журналистам после схватки во вторник.

В финале в весовой категории до 57 кг Багавудинов одержал победу над турецким борцом Мухаммедом Каравушем, уступая по ходу поединка сопернику со счетом 0-9.

"Я попросил Всевышнего, чтобы помог мне, и он дал мне победу. Я настроился полностью выкладываться в этой схватке, потом набрал пару очков, почувствовал, что соперник устал, и начал еще больше выкладываться, прессинговать начал. С самого начал что-то не пошло, соперник оказался физически крепче, сразу стал нападать, задал высокий темп", - рассказал Багавудинов.

Тренер Багавудинова Махмуд Магомедов и старший тренер сборной России Абдусалам Гадисов отметили, что верили в победу своего подопечного, хоть он и уступал вначале. "Верили конечно, мы знаем характер Рамазана, что он борется до последней секунды", - отметил Магомедов.

Соревнования по вольной борьбе проходят в Уфе с 16 по 18 августа, в них участвуют сборные 39 стран, в каждой команде не более 10 спортсменов. Далее чемпионат продолжится женской борьбой - с 18 по 20 августа, и греко-римской борьбой - с 20 по 22 августа.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м — по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске.