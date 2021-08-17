Габдуллин: сборная России по ММА намерена выиграть чемпионат Европы в Казани

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Сборная России намерена одержать победу в общекомандном зачете на открытом чемпионате и первенстве Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом сообщил ТАСС президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

С 16 по 20 августа в Казани проходит открытый чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым единоборствам. Это первый постпандемийный турнир объединенной Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) на континенте.

"Да, мы абсолютные чемпионы мира и Европы, мы всегда вырываем зубами победу на каждом чемпионате. Да, мы на этом чемпионате намерены победить, особенно в родных стенах", - сказал Габдуллин.

Он добавил, что ждет от команды как можно больше медалей, учитывая, что в турнире участвует очень сильная сборная Казахстана. "Есть представители Португалии, Италии, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, которые тоже представляют очень сильную конкуренцию. Смешанные единоборства развиваются по всему миру и локально", - добавил глава Союза ММА России.

По его словам, с прошлого чемпионата Европы сборная России сильно изменилась. За пандемийный год произошла смена поколений спортсменов. Появились новые звезды, которые в финалах чемпионата России побеждали прошлогодних чемпионов мира и Европы, заверил Габдуллин.

После слияния IMMAF со Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает первое место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом.