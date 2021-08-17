Борец Мамедов заявил, что выиграл юниорский чемпионат мира благодаря выполненному плану

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Выполненный план на финальную схватку помог российскому борцу Шамилю Мамедову завоевать золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров. Об этом он рассказал журналистам после поединка в Уфе во вторник.

Шамиль Мамедов одержал победу над Зираддином Байрамовым из Азербайджана в финале юниорского чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории 65 кг.

"Я смотрел много его схваток, он в основном проходил две ноги, старался не давать ему вторую ногу, с одной ноги грузил, и получилось. В перерыве тренер сказал сделать еще одну атаку, я ее провел и дальше удерживал счет. Схватка прошла так, как мы ожидали", - рассказал Мамедов.

Борец также отметил, что по плану он должен был сдерживать стартовый натиск соперника. Его сосредоточенность и соблюдение плана отметили и тренеры. "Шамиль молодец, до конца проконтролировал ход схватки и не дал шанса своему сопернику на победу", - отметил старший тренер молодежной сборной России Абдусалам Гадисов.

Соревнования по вольной борьбе проходят в Уфе с 16 по 18 августа, в них участвуют сборные 39 стран, в каждой команде не более 10 спортсменов. Далее пройдут турниры в женской борьбе (18-20) и греко-римской (20-22 августа). Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, в 2023 году запланирован чемпионат мира в Красноярске.