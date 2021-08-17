Тренер прокомментировал поражения российских борцов в полуфиналах юниорского ЧМ

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по вольной борьбе сосредоточен на подготовке спортсменов к схваткам за бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров, которые состоятся в среду. Также предстоит работа по анализу проигрышей, сообщил ТАСС старший тренер молодежной сборной России Абдусалам Гадисов во вторник.

"Первый день выступили хорошо, но завтра нас ждет небольшое разочарование, потому что наши спортсмены не пробились в финальную часть. Мы ждали от них большего, но будем бороться за третье место. Настроим их, чтобы они завоевали бронзовые медали, что делать. Будем также анализировать причины такой борьбы и исправлять ошибки", - сообщил Гадисов.

Подводя итоги дня, тренер отметил, что Идар Хатанов уступил в полуфинале американцу Кигану О'тулу из-за слабой функциональной готовности. "Хатанов устал, функционалка подвела, также он допускал ошибки. Связаны ли эти ошибки с его функциональной готовностью или он сам их допускал, будем разбирать", - добавил Гадисов.

Другой американский спортсмен, Роки Элам, победил россиянина Ивана Кириллова за счет лучшей техники, однако Кириллов боролся до конца. А Федор Балтуев уступил иранцу в весовой категории до 61 кг в тактике. "Балтуев сегодня тоже не показал тот уровень, тот класс, который у него есть. Тактически грамотно с ним поборолся иранский спортсмен, не дал показать ему свои сильные стороны, и в результате он [Балтуев] тоже подустал", - считает тренер.

Также Гадисов отметил, что тренеры стараются поддерживать уступивших борцов, которые остро реагируют на проигрыш. "Мы говорим им, что это начало пути, без этого спорта, к сожалению, не бывает, есть взлеты и падения, это все надо пройти, это должно делать нас только сильнее", - добавил он.

В среду состоятся финальные и утешительные схватки в весовых категориях до 62, 74, 86, 92 и 125 кг.

О чемпионате

Соревнования по вольной борьбе проходят в Уфе с 16 по 18 августа, в них участвуют сборные 39 стран, в каждой команде не более 10 спортсменов. Далее чемпионат продолжится женской борьбой - с 18 по 20 августа, и греко-римской борьбой - с 20 по 22 августа. Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м — по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске.