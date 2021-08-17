Нидерландский велогонщик Якобсен стал победителем четвертого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 17 августа. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck - Quick Step ("Декёнинк - куик степ") стал победителем четвертого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта".

Якобсен преодолел дистанцию в 163,9 км за 3 часа 43 минуты 7 секунд. Второе место занял француз Арно Демар из команды Groupama-FDJ ("Групама - Эф-ди-джей"), третье - датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Education - Nippo ("И-эф эдьюкейшн - Ниппо"). Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 48-м, гонщики финишировали в общей группе. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") завершил гонку на 147-м месте (отставание 1 минута 10 секунд).

В общем зачете после четырех этапов лидирует эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux ("Интермарш-Ванти-Гобер Материо"), время которого составляет 13 часов 8 минут 51 секунда. Вторым идет француз Кенни Элиссонд из Trek-Segafredo ("Трек-сегафредо"), отстающий на 25 секунд, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma ("Джамбо-висма"), уступающий 30 секунд. Власов располагается на 12-й строчке (+1.13), Сиваков занимает 74-е место (+7.55).

Пятый этап веломногодневки состоится в среду, его протяженность составит 184,4 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.