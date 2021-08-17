СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста киевского "Динамо" Кендзёры

ТАСС, 17 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника украинского "Динамо" Томаша Кендзёры в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Weszlo.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего поляка может составить €2 млн.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав шесть очков в четырех турах. Ближайший матч москвичи проведут дома 21 августа против грозненского "Ахмата".

Кендзёра выступает за киевский клуб с 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 40 матчах за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Кендзёра является чемпионом Украины (2021), двукратным обладателем Кубка Украины (2020, 2021) и трижды выигрывал Суперкубок Украины (2018, 2019, 2020). Также защитник является чемпионом Польши (2015) и двукратным обладателем Суперкубка Польши (2015, 2016) в составе "Леха".