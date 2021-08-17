Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 17 августа. Австрия, занимающая 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сократила отставание от располагающейся на девятой строчке России. Это произошло после того, как "Зальцбург" на своем поле обыграл датский "Брондбю" со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В активе России, чьи клубы не участвуют в последней стадии отбора в основную сетку еврокубков, остается 30,682 балла. Австрия увеличила количество набранных баллов до 29,550. У Шотландии, которая на прошлой неделе обошла Россию, остается 30,700 балла, поскольку ее команды во вторник не участвовали в играх раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Россия упустила восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА после того, как казанский "Рубин" и "Сочи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций по сумме двух матчей уступили польскому "Ракуву" (0:0, 0:1) и сербскому "Партизану" (1:1, 2:2, 2:4 в серии пенальти) соответственно. По итогам среды и четверга, когда также состоятся матчи раунда плей-офф международных турниров, положение России в рейтинге может ухудшиться.

Это связано с тем, что 18 и 19 августа в отборе в основную сетку Лиги Европы шотландские "Селтик" и "Рейнджерс" проведут первые матчи против нидерландского АЗ и азербайджанского "Алашкерта", также в четверг австрийские "Штурм" и "Рапид" встретятся со словенской "Мурой" и украинской "Зарей" соответственно. В Лиге конференций шотландские "Абердин" и "Сент-Джонстон" сыграют с азербайджанским "Карабахом" и австрийским ЛАСКом. Ответные игры состоятся 26 августа.

Жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут 26 и 27 августа в Стамбуле. На международной арене Россию будут представлять петербургский "Зенит" (групповой этап Лиги чемпионов), а также московские "Локомотив" и "Спартак" (оба - групповой этап Лиги Европы).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка.

За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.