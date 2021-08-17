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Лига чемпионов

"Шахтер" обыграл "Монако" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Встреча завершилась гостевой победой украинского клуба со счетом 1:0
Футболисты "Шахтера" EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Футболисты "Шахтера"
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТАСС, 17 августа. Украинский футбольный клуб "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл "Монако" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Монако.

Единственный гол забил бразилец Педриньо (19-я минута). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Молдавский "Шериф" со счетом 3:0 дома обыграл хорватское "Динамо" (Загреб), австрийский "Зальцбург" на своем поле победил датский "Брондбю" (2:1).

Ответные матчи пройдут 25 августа. Победители противостояний выступят на групповой стадии Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в групповом раунде Лиги Европы.

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