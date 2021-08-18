Предварительный турнир квалификации женской футбольной Лиги чемпионов стартует в среду

ТАСС, 18 августа. Первый квалификационный раунд женской Лиги чемпионов в виде мини-турнира начнется в среду матчами с участием российских футбольных клубов "Локомотив" и ЦСКА. Железнодорожники сыграют с нидерландским ПСВ, армейцы встретятся с валлийским "Суонси".

Женская Лига чемпионов была основана в 2001 году, турнир до сезона-2009/10 носил название Кубок УЕФА. В этом году соревнование впервые будет проводиться с групповым этапом в финальной части, до этого Лига чемпионов начиналась сразу с раунда плей-офф. Также был изменен порядок квалификации команд в финальную стадию турнира.

Новый формат квалификации подразумевает два этапа - мини-турнир и двухматчевое противостояние. Как и в мужском турнире, в квалификации команды разделены на два пути: ЦСКА сыграет в пути чемпионов, "Локомотив" - в пути лиги. Мини-турнир проводится с четырьмя командами в одном городе, при этом игры не проходят по круговой системе. Участники разделены на пары, сильнейший выходит в финал.

Турнир с участием "Локомотива" пройдет в Москве на "Сапсан-Арене", стадион вместимостью 10 тыс. человек разрешено посетить 3 000 зрителям. Матч между "Локомотивом" и ПСВ начнется в 19:00 мск, другая встреча группы "Арсенал" (Англия) - "Окжетпес" (Казахстан) состоится также в среду, начало игры - в 13:00 мск. Победители каждой пары разыграют путевку в следующий раунд 20-21 августа. В те же дни матчи проведут проигравшие команды.

ЦСКА в первой встрече сыграет против "Суонси", игра пройдет в кипрском Лимасоле на стадионе "Цирион" вместимостью 13 331 человек. Игра начнется в 22:15 мск. В другой паре кипрский "Аполлон" сыграет с белорусским "Динамо-БГУФК", начало игры - 17:45 мск. Решающий матч также запланирован на 20-21 августа.

Женский футбольный клуб "Локомотив" был основан в 2018 году, ранее команда также создавалась в 1988 году, однако прекратила существование в 1993 году. Железнодорожники впервые принимают участие в Лиге чемпионов. ЦСКА, который был создан в 2016 году, также ранее существовал с 1991 по 1993 год. Армейцы второй раз сыграют в турнире, в прошлом сезоне команда проиграла австрийскому "Пелтену" со счетом 0:1 во втором квалификационном раунде.

Расписание других стадий

Победители каждого мини-турнира должны пройти во второй квалификационный раунд. Жеребьевка этой стадии пройдет 22 августа. Первые матчи состоятся 31 августа или 1 сентября, ответные игры - 8-9 сентября.

Напрямую выход в групповой этап Лиги чемпионов гарантировали чемпионы трех лучших ассоциаций мирового рейтинга: представляющая Испанию "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария". Еще одна путевка должна была перейти победителю Лиги чемпионов прошлого сезона, однако трофей завоевала "Барселона", поэтому ее путевка перешла к "Челси", который стал чемпионом Англии.

В финальной части турнира примут участие 16 команд, семь из них определятся по пути чемпионов, пять - по пути лиги. Жеребьевка группового этапа состоится 13 сентября. Команды будут поделены на четыре группы по четыре команды, они проведут шесть матчей (по три игры дома и на выезде).

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет 20 декабря. Четвертьфинальные игры запланированы на 22-23 марта и 30-31 марта. Полуфинальные встречи состоятся 23-24 апреля, а также 30 апреля и 1 мая. Финал должен пройти в Турине, точная дата проведения матча пока неизвестна.

Самым титулованным клубом турнира является французский "Лион", команда выигрывала Лигу чемпионов семь раз. Лучшим результатом российских клубов является выход в финал. В сезоне-2008/09 пермская "Звезда-2005" проиграла немецкому клубу "Дуйсбург-2001" по сумме двух матчей (0:6, 1:1).