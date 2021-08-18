Болельщики смогут демонстрировать символику РФ на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Болельщики не будут иметь ограничений в плане демонстрации атрибутики с символикой РФ на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Хотели бы проинформировать вас, что в этом отношении никаких ограничений нет", - сообщили в пресс-службе.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Сборная России на предстоящем турнире сыграет в форме без герба страны, а национальный гимн команде заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Лужниках с 19 по 29 августа.