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Футбол в России

Матч чемпионата России "Спартак" - "Сочи" смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков

Встреча пройдет в Москве 26 августа
Тимофей Маргасов ("Сочи") и Айртон ("Спартак") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Тимофей Маргасов ("Сочи") и Айртон ("Спартак")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" состоится в присутствии не более 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Встреча "Спартака" и "Сочи" пройдет 26 августа на стадионе "Открытие Банк Арена", начало - 18:30 мск. Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщал, что вместимость домашних матчей клуба может быть увеличена до 5-10 тыс. человек.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в четырех матчах. "Сочи" идет третьим, имея в активе 9 очков при трех победах подряд.

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