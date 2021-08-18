Действующий победитель US Open Доминик Тим снялся с турнира 2021 года

ТАСС, 18 августа. Австриец Доминик Тим, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не примет участие в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом Тим сообщил в Twitter.

27-летний теннисист, ставший победителем US Open в 2020 году, заявил, что пропустит остаток сезона в связи с травмой.

"Последние шесть недель я следовал советам медицинского штаба, все шло хорошо, но несколько дней назад я неудачно ударил по мячу и вновь почувствовал боль в правом запястье, - написал спортсмен. - После нескольких обследований мне сказали, что нужно еще немного времени, чтобы запястье зажило и я смог вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку".

Ранее Тим отказался от выступления на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио. Всего на счету австрийца 17 титулов под эгидой ATP.

US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября.