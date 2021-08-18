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Массовый спорт

Работа мобильной площадки ГТО будет организована на форуме "Россия - спортивная держава"

Мероприятие пройдет в Казани с 7 по 10 сентября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мобильная площадка ГТО будет развернута на территории спортивного парка форума "Россия - спортивная держава". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Казани с 7 по 10 сентября.

"На территории спортивного парка международного форума "Россия - спортивная держава" будет организована работа мобильной площадки ГТО. Любой участник форума сможет испытать свои силы как в тестовом режиме, так и в официальном зачете, - говорится в сообщении. - Всего на площадке будет представлено семь видов испытаний. Специалисты ГТО будут знакомить участников с правильной техникой выполнения испытаний, помогать пройти регистрацию на портале gto.ru и предоставлять индивидуальную информацию о центрах тестирования ВФСК ГТО".

Также на территории парка, площадь которого составит 10 тыс. квадратных метров, пройдет масштабный национальный фестиваль "Мир спорта - 2021". Будут оборудованы 12 игровых зон для фанатов киберспорта, построена площадка команды "Камаз-мастер", чьи пилоты неоднократно побеждали на престижном ралли-рейде "Дакар".

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