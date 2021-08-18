Тетюхин: российским волейболистам будет непросто в первых матчах чемпионата Европы

ТАСС, 18 августа. Волейболистам мужской сборной России будет непросто психологически перестроиться с Олимпиады на чемпионат Европы, но у игроков национальной команды будет время разогнаться в матчах с не самыми сильными соперниками. Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

"Безусловно, будет непросто психологически перестроиться. И где-то даже хорошо, что теперь турнир растянут и у нас будет время разогнаться матчами с не самыми грозными командами, - сказал Тетюхин. - Плюс, я думаю, мы разбавим олимпийский состав - поедут и те, кого не было в Токио. Очень надеюсь, что они дадут сборной дополнительные мотивацию, заряд и желание".

На Олимпийских играх в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, потерпев поражение в финале от французов (2-3).

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции. Действующими победителями турнира являются сербы.